有28年歷史的手搖飲品牌，旗艦店原本設置在東區，但去年底因租約到期被房東收回，經過幾個月的籌備，終於在捷運忠孝敦化站附近開了新的店面，3/14開始試營運，並推出只有這家分店才喝得到的獨創飲品。

焦糖布蕾奶茶。（圖／Sharetea歇脚亭提供）

其中最特別的是，這次在茶湯中加入荷葉配方，研發出史上第一杯有高纖成分的手搖飲。像是「鐵觀音厚奶」除了用厚比例呈現濃醇重鮮奶風味，還在台灣鐵觀音茶湯中加入荷葉配方，茶香、奶香完美比例，喝得到醇厚也品嘗得出茶的甘美。

爆爆水果茶。（圖／Sharetea歇脚亭提供）

擁有三層絕美漸層的「焦糖布蕾奶茶」，內含濃醇鮮奶香與經典紅茶香，同時亦包含荷葉成份，更在厚奶表層灑上黑糖粉，炙燒成薄脆糖衣，一次喝到多層次風味。

「爆爆水果茶」內有鳳梨、蘋果、芭樂、金桔、柳橙、檸檬等6種水果，同時加入含有荷葉成份的茶湯，充滿著多重果汁香甜及維生素C，養顏美容助消化，是吃過大餐之後的好選擇。

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3/21~3/22開幕限定好康—鐵觀音厚奶買一送一（每人每次限購1組）

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(中時電子報)