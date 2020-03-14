加拿大銀行（央行）3月13日宣佈將基準利率下調50個基點至0.75％，以應對新冠肺炎疫情蔓延和國際油價暴跌等對加拿大經濟造成的巨大衝擊。

這是加拿大銀行10天內第二次降息，是此前計畫外的利率調整。2018年10月以來，10天內已降息100個基點。

(旺報 )