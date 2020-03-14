加拿大央行意外降息 10天內降息100基點 13:032020/03/14 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大銀行（央行）3月13日宣佈將基準利率下調50個基點至0.75％，以應對新冠肺炎疫情蔓延和國際油價暴跌等對加拿大經濟造成的巨大衝擊。 這是加拿大銀行10天內第二次降息，是此前計畫外的利率調整。2018年10月以來，10天內已降息100個基點。 (旺報 ) #降息 #加拿大 #10 #基點 #銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 連15日停逆回購 人行備戰雙降 04:092020/03/10 焦點新聞 大陸殲10C戰機 已換渦扇10發動機 17:322020/03/10 軍事 金價價格震盪 黃金王子提倒三角投資術 21:512020/03/10 財經 去年大陸國內旅遊人數破60億人次 23:272020/03/10 兩岸 北市60處路口 拚號誌智慧化 22:512020/03/10 生活 南藝大校長詹景裕續任案 紛擾中過關 02:592020/03/11 生活 降息引爆贖回潮 壽險資金由債轉股 04:102020/03/11 財經要聞 匯率期貨趨勢專欄－市場恐慌 日圓期避險佳 04:102020/03/11 證券．權證 疫情攪局！天團「BIGBANG」合體變局 瑪丹娜法國巡演取消 08:552020/03/11 娛樂 騎虎難下學者：央行下周降息 04:102020/03/12 財經要聞 財經熱門新聞 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 慘案！比特幣狂崩50％ 末日博士竟爆粗口 - 即時 震撼！蓋茲退出微軟董事會 公司股價暴跌 - 財經 慌了…美股崩不停！專家：散戶要注意這3件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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