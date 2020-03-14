由曾國城主持的《一字千金 鬥字英雄會》，日前錄影邀請到八位翻譯上節目比拼中文書寫能力，聽到他們工作上奇特的經歷，曾國城忍不住大呼賺到了！

英文筆譯吳品儒參與翻譯的第一部作品，就是全球銷售破百萬的暢銷小說《最後十四堂星期二的課》，部分內容猶如驚悚片情節，像過世的親人會打電話回家，她翻譯時正值外公過世，結果，媽媽竟接到顯示外公手機電話號碼的靈異來電，把她嚇得半死，曾國城聽完臉色一變，頓時語塞。

多年擔任台灣國際女性影展口譯的謝孟庭則表示，口譯該片映後座談時自己有些緊張，「這是第一次，而且是在好多人面前，講出陰蒂、高潮、自慰的性議題！」曾國城佛心開導：「當專有名詞講，有什麼關係，只要給妳多點時間歷練，相信妳會越來越沈穩，就不會有任何遲疑！」謝孟庭竟認真地回應：「相信未來我的尺度會越來越大！」

李冠楨分享了宗教經典用語翻譯錯誤出糗的故事，她舉例「倒駕慈航」，曾國城妙猜：「這感覺好像是掛在靈堂的輓聯？」當時自己直譯為「仁慈的扭轉航行」，結果當場被客戶糾正，簡單說是「某個神佛去到了西方極樂世界之後，又決定回到人世間造福眾生」，曾國城說：「要用英文翻譯出來，真的很不容易！翻譯真的是一門大學問！」

(中時 )