高市府副發言人白喬茵（左）首度執導拍片，直呼「很新鮮」。（白喬茵提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府推出「白色情人節 情侶防疫大考驗」防疫片，找來高顏值正妹演出。（翻攝影片）

高市府推出「白色情人節 情侶防疫大考驗」防疫片，找來高顏值正妹演出。（翻攝影片）

高市府推出「白色情人節 情侶防疫大考驗」防疫片，找來高顏值正妹演出。（翻攝影片）

現在正值新冠肺炎疫情，「防疫」成為國人最為關注話題。高雄市府在白色情人節釋出1支新的防疫宣導影片，跳脫制式呆板模式，改推高顏值美女擔綱女主角，更為活潑吸睛。該片幕後推手、韓市府副發言人白喬茵表示，主要是宣導市長韓國瑜所倡導的新禮貌運動，並祝大家情人節快樂，藉此達到防疫效果，這次首度獻出執導處女秀，也令她直呼「很新鮮」。

該支影片「白色情人節 情侶防疫大考驗」，內容為一對情侶在情人節約會，但要遵行「防疫規則」，女友原本以為會收到什麼巧克力、手機等情人節禮物，最後收到口罩，還興奮直說「送這麼好哦」，兩人約會不忘戴口罩、勤洗手，生動演出令人印象深刻。

白喬茵表示，新聞局給人家既定印象，是作為市府的傳聲筒，宣傳有時稍微偏硬、冰冷政策，因此要突破這樣既定印象，就構想拍支較為活潑影片，希望在防疫期間廣為流傳，達到防疫的效果。

白喬茵提到該片理念說，主要是新冠肺炎延燒，高市府防疫再升級，市長韓國瑜推動「新禮貌運動」，當中有五點，包括人與人距離1公尺、人潮密集處配戴口罩、落實肥皂勤洗手（內外夾弓大立腕）、避免接觸眼口鼻、遵守咳嗽禮節利用手帕衣袖遮蔽口。

她表示，新禮貌運動主要瞄準學生族群，因此特別找來年輕又有活力的新聞局同仁，充當「零元卡司」，新聞局團隊也絞盡腦汁構思腳本、拍片、演出。而這位外型亮麗的女主角是8年級正妹Lily，從政大外交系畢業，也是首度拍片，但演出自然、不生澀。

其實，韓國瑜御用美女牌可不少，最為人所知的是前新聞局長王淺秋、韓辦發言人何庭歡，以及去年加入韓市府的前主播白喬茵，不論是外型或是工作表現、能力，皆令人驚艷。

(中時 )