在大聯盟與30支球團總管電話會議後，告知在疫情影響下所有球員可以選擇留在春訓基地、返回家鄉，或是回到球隊城市，各隊都有不同的安排。不過洋基是最早表態留在佛州的春訓基地，稍早他們在匿名投票中，全員通過留下，投手布瑞騰(Zack Britton)表示，大家都很想拿世界大賽冠軍。

布瑞騰向大聯盟官網的記者說，「我們很有機會拿下世界大賽冠軍，所以更要準備好抓住這機會。疫情很嚴重，但洋基在這有很多資源，我們並不驚慌，基地是最好的地方。」

而球隊預計從明天開始進行首次訓練，包含室內打擊練習、牛棚練投和重訓，同時會有隊醫人員隨隊。此外為了保障制服組的安全，辦公區在過去一周內清掃了兩次，也在球員活動區域消毒。

洋基目前全員留下，不過每人都有自由離開春訓基地的權力，布瑞騰說，「我們還沒有隊內賽或練習賽，現在和休賽季的訓練方式雷同，投手在牛棚練投、打者在練打，教練還在制定完整計畫，好讓我們不是埋頭練習。」

(中時 )