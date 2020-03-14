新冠肺炎疫情在全球擴散，歐美感染比例逐日飆增。一名人在波蘭的呂姓台灣留學生說，她近期在歐洲旅行，在倫敦與慕尼黑搭乘地鐵，看到的不只是歐洲人都不戴口罩，車廂內的咳嗽聲更是此起彼落，讓她與同行台灣夥伴嚇傻。

該名呂姓留學生日前在倫敦居住。她表示，英國從上星期開始感染人數暴增，就連英國衛生部次長都確定染疾，但當地人沒有戴口罩的習慣，「就算也帶，也是草草了事，還露出鼻子，戴也戴錯」。

她並提到，之前在倫敦攝政街一間鞋店工作，店經理還特別提醒不用特別戴口罩，發給職員的是乾洗手，「感覺他們對戴口罩件事很不上心，認為只要勤洗手就好」。

呂姓留學生也說，上週開始，歐洲媒體才開始大幅報導新冠肺炎疫情，後來她前往慕尼黑旅行，發現德國政府並沒有宣導要戴口罩，僅呼籲民眾使用乾洗手就好。她與台灣朋友搭乘地鐵，咳嗽聲此起彼落，「就看到有人從前面車廂咳到後面，走到我們面前還狂咳，打噴嚏也不遮，我們真的很害怕」。

由於疫情已在歐洲擴散，她的朋友是在慕尼黑居住的台灣夫妻，之前將孩子送回台灣過農曆新年，但德國現在的疫情逐漸嚴重，防疫政策也不穩定，因此決定讓年僅3歲不到的孩子暫不返德，留在台灣讓家人照顧。

呂姓留學生指出，她目前人在波蘭克拉科夫，波蘭政府的作法比較積極，防疫宣導做得比英德兩國完善，有宣導民眾要戴口罩，甚至國內的博物館也閉館，大型活動停辦兩星期，學校也停課兩周，不過賣場裡的物資幾乎都被搶空，口罩、乾洗手與衛生紙等物品已不易買到。

(旺報 )