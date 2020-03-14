孫儷時隔7年後回歸演出WeTV現代劇《安家》，貼近人生寫實劇情，抓住觀眾關心「住」的話題，觸動人心。她出演金牌房仲「房似錦」，認為這職業「多一點人家會覺得你好煩，如果不夠熱情你會認爲他不想做這個買賣。」孫儷透露這角色對自己和所有員工非常嚴格，「從一開始體溫低，但慢慢變成很溫暖的人。」坦言該角從小在沒有愛的環境長大，因此不懂得付出。

眾人關心她與羅晉感情線，2人在劇中從初相遇的劍拔駑張到彼此互補、合租一套房替彼此解圍、羅晉假借前妻生子之事與孫儷吐露心聲，「2個人心心相印卻不能在一起，但我要跟我喜歡的人一起生活，我一個人帶著一個孩子一隻狗，這個家會很吵，會連累你。」孫儷回應：「你什麼都不懂怎麼養孩子啊！」她直說：「我們這對倒霉鬼，可以互相關照的！」允諾要幫羅晉一起養孩子。羅晉成功套出孫儷的真心話，樂得對孫儷說：「那以後我們就是一家人，不許賴帳。」

孫儷透露，有一場羅晉為慶祝大學成立的樂團15週年音樂會上，突然感性地說：「在你走進我心裡之後，我才發現我對你的愛，永遠走不到世界的盡頭。」於是深情表白獻唱，「當下我一直起雞皮疙瘩，劇情怎麼突然變得那麼浪漫！」孫儷直呼：「太粉紅色了！」還頻問身旁工作人員有沒有違和感，甚至追問導演這場戲拍得好不好看？

羅晉。

孫儷談到劇中與羅晉合租一套房，羅晉時常化身料理男下廚做飯給她吃，坦言只要出現這樣橋段自己都會很珍惜，「我在讀劇本時很少讀到，房似錦得到愛的關注時候，因此格外珍惜。」孫儷又說，「房似錦好像都是一個人，像戰士穿著盔甲般，一直保護著自己，沒有人要溫暖她。」

羅晉（左）在《安家》買名牌高跟鞋給孫儷。（WeTV提供）

(中時 )