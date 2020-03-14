由曾國城主持的公視益智節目《一字千金 鬥字英雄會》，日前邀請到八位專精英文、日文以及韓文翻譯的好手參賽，其中英文筆譯吳品儒參與翻譯的第一部作品，就是全球銷售破百萬的暢銷小說《最後十四堂星期二的課》，部分內容猶如驚悚片情節，像是過世的親人會打電話回家；吳品儒翻譯時正值外公過世，結果媽媽竟接到顯示外公手機電話號碼的靈異來電，把她嚇得半死，曾國城聽完臉色一變，頓時語塞，不敢再細問下去，趕緊轉頭訪問下一位來賓。

《一字千金 鬥字英雄會》日前邀請到八位翻譯上節目比拼中文書寫能力。（圖／公視）

擔任台灣國際女性影展口譯的謝孟庭，則分享加拿大女導演執導的四分鐘動畫片《蒂蒂有話說》（The Clitoris），藉由詼諧幽默又富有教育意義的方式來述說女性私密器官陰蒂的故事，謝孟庭坦言口譯該片映後座談時有些緊張，因為「這是第一次，而且是在好多人面前，講出陰蒂、高潮、自慰的性議題。」曾國城佛心開導：「當專有名詞講，有什麼關係，只要給妳多點時間歷練，相信妳會越來越沈穩，就不會有任何遲疑。」謝孟庭竟認真地回應：「相信未來我的尺度會越來越大。」曾國城笑到不知如何接話，只好說：「你的尺度大不大不是我的重點。」

英文口筆譯李冠楨分享了宗教經典用語翻譯錯誤出糗的故事，她舉例「倒駕慈航」，曾國城妙猜：「這感覺好像是掛在靈堂的輓聯？」李冠楨當時直譯為「仁慈的扭轉航行」，結果當場被客戶糾正，正解應是「已證悟的佛、菩薩以慈悲心再迴入娑婆，救度眾生出離生死苦海」，簡單來說就是「某個神佛去到了西方極樂世界之後，又決定回到人世間造福眾生」，曾國城聽了大呼這個工作真的很不容易，是一門大學問！該集節目於3月15日周日晚上八點公視主頻播出，3月21日周六下午五點半重播。

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(中時電子報)