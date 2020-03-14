誰也想不到新冠肺炎疫情會持續這麼久！身為藥廠公關人員的Doris直說現在真不知如何是好。

我們公司是從每年的四月開始新的年度計畫，一般來說就要開始制定一整年的媒體曝光、公司活動、醫院志工行動等等，但現在卡在疫情，如果舉辦跟疫情無相關的活動，時機點有點奇怪，也沒辦法獲得媒體的注意，再加上害怕群聚會有感染風險，所以根本不知道如何規劃，也沒辦法進行工作。很多朋友會開玩笑地說我這樣不是比較輕鬆？但其實我才沒那麼樂觀，因為如果完全無法辦任何活動，那等於會影響我的工作績效，很擔心會因此影響飯碗。

除了工作之外，我也是兩個孩子的媽媽，其實我自己對新冠肺炎疫情的看法比較理性，就是盡量做好基本防護工作，孩子一放學就立刻先洗手、換衣服，避免將外面的病毒帶回家，接觸公共物品也盡量消毒雙手，然後周末盡量多到戶外運動曬太陽，但我有一些媽媽朋友真的很恐懼病毒，之前延後開學期間，在家休息時就開始訓練孩子一整天戴口罩，然後拼命上網找各種消毒用品，也會嚴格規定老公上班要全程戴口罩，甚至會打電話突擊檢查，結果發現老公居然在公司拿下口罩，於是就大暴走在網路上大罵老公「沒救了」「如果你把病毒帶回家怎麼辦」！

我看到朋友的發文，其實覺得有些傻眼，覺得她好像太過神經質了，防病毒的程度好像在防老公找小三一樣，真的有些誇張。不過，看到國外疫情擴散的這麼快，就連許多明星、球星都中鏢，好吧，也許她是對的。

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(中時電子報)