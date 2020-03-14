台中市西屯區青海路14日凌晨1點多，一名女子跑到鹽酥雞攤前，老闆以為她要買鹽酥雞，不料這名身上有酒味的女子忽然大暴走，自稱頭暈，還對著大家咳嗽，表示她有新冠肺炎想就醫，攤商一聽馬上報警，員警到場查證詢問有無旅遊史

，女子自述近期內有至台北旅遊，並無出國史，員警馬上通報119救護車前來救護，救護人員全副武裝送往醫院治療。

台中市警察局第六分局何安派出所員警今日凌晨1點多獲報案，指稱在青海路有女子自稱有新冠肺炎，大家聞疫情色變

，攤商馬上報警處理，員警到場處置，調查這名有酒意的女性，為40歲的張姓女子，經詢問張女自稱頭暈、會咳嗽、有新冠肺炎想就醫。

警方立即查證詢問，張女近期並無旅遊史，她則自述近期內有至台北旅遊，沒有出國史，但因張女稱有新冠肺炎，還破壞店內桌椅，情緒疑不穩定，員警請求通報119救護車前來救護，送往醫院治療。

由於不知張女是否真的有新冠肺炎，警消不敢大意，全程戴口罩，穿防護衣，並保持距離，還通報1922防疫專線，為張女做檢疫追縱。

(中時 )