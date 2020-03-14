受新冠肺炎疫情影響，台大杜鵑花節改用線上直播方式進行。其中，影片主持人採訪台大生對校長管中閔的印象，不少學生讚賞校長顏值高，很帥，聽到如此回應的管中閔也悄悄現身感謝。

今早「NTU Campus 校園．臺灣大學 EDU 頻道」直播台大杜鵑花節，影片主持人在台大校園訪問學生「校長令你印象最深刻的地方」，有學生直言「校長你很帥」，也有學生表示「校長以前好像當過官」，並對喊話，疫情緊張，希望校長與團隊加油。

台大女學生讚校長帥，管中閔脫口罩感謝。（圖／擷取自YT頻道「NTU Campus 校園．臺灣大學 EDU 頻道」）

後來主持人詢問一名台大女學生「校長帥嗎？可以當你男朋友嗎？」女學生尷尬笑回，「帥！但不太好吧！他應該可以當我爺爺了。殊不知，旁邊戴著口罩的人就是管中閔，他聽完也脫下口罩說，「同學謝謝你的鼓勵！你們剛剛講的話我都聽到了」。讓同學們嚇一跳。

隨後的開幕典禮致詞中，管中閔表示，因為疫情，今年改採直播方式進行，希望能避免人群聚集，而過去一年台大也做出許多改變，希望能提供給學生更好的協助，讓學生都可以好好發揮。

(中時電子報)