由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的神劇《想見你》，集結了魔幻穿越、懸疑推理、浪漫愛情，播出之後好評不斷，其中由林鶴軒（大鶴）飾演的「陳思源」一角，堪稱是全劇最佳綠葉，今年29歲的林鶴軒將中二幼稚的國中屁孩「陳思源」演得唯妙唯肖，完美詮釋叛逆期青少年「其實很想關心又不知該如何對家人表達」的矛盾心境。

林鶴軒是《大學生了沒》班底出道，參與過多部強檔電影和電視劇演出，例如《等一個人咖啡》、《我的少女時代》、《通靈少女》等，2019年更以《切小金家的旅館》一舉奪下台北電影節最佳男配角，但是他透露出道以來並非一路順遂，曾在戲劇開拍前慘遭換角、被導演批評表演太浮誇，甚至懷疑自己不適合當演員，後來他學會鼓勵自己「相信所有的安排都是最好的安排」，現在回頭看，發現過往的這些挫折都是養分。

29歲的林鶴軒飾演國中生竟毫無違和感。（圖／翻攝自林鶴軒IG）

提到《想見你》最印象深刻的一場戲，林鶴軒說：「天啊！每一場戲對我們都留下很多的回憶，要挑一場實在太殘忍，但硬要說就是陳韻如（柯佳嬿）趁我睡著跟我道別那一幕，提醒我要學會長大。」早在讀本時他就已經深深感動，拍攝當下更是眼淚躲在眼皮底下蠢蠢欲動。

《想見你》最終回之映前、映後直播，都交由林鶴軒挑起主持大樑，他的口條清晰、節奏掌握流暢，讓觀眾見識到他戲劇之外的表現，林鶴軒說：「我如果沒有當演員，其實很想當『氣象主播』，因為我對地球科學很有興趣，學生時期成績也不錯，到現在手機還有專業的氣象APP，每天起床第一件事就是看今天的天氣，就連身旁朋友都把我當觀測站，總是問我今天的天氣如何。」《想見你》每周六日晚間10點至12點於中天娛樂台播出。

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(中時電子報)