罷韓團體Wecare14日在臉書粉專指高雄市長韓國瑜日前提出將在疫情過後要蓋香港村，根本胡亂引用財源，對不起北漂青年。對此，高市府嚴正駁斥是惡意扭曲住宅基金的多元用途，貶低高雄、成了「we牽拖」。

Wecare表示，高雄市的社會住宅至今零新案，韓市府宣布要蓋香港村，財源是挪用社會住宅的住宅基金，假人權之名、行炒房之實。高市府駁斥，香港村正多方評估財源方向，其中住宅基金資產最為豐裕，足以容納計畫需求，且為住宅政策主管機關，配合政策目的執行，完全切合「高雄市住宅基金收支管理及運用自治條例」，因此成為目前評估中較為建議之來源。

高市府說明，若以住宅基金做短期評估，方案為採單純的標售或土地公開招標設定地上權，房屋無設限對象，由開發商興建、招攬行銷香港人士，市府有售地價款或權利金，無須支出經費，符合住宅基金基金自治條例規定。若採長期方案，市府自行興建或委託建商興建之方式(包括帶公共政策目的的標售或土地公開招標設定地上權，開發後房屋限制只賣香港人)，在經費的支用上，切合基金設立政策目的，符合「高雄市住宅基金收支管理及運用自治條例」規定。

高市府也呼籲，目前市府以防疫為第一要務，待疫情趨緩後，才會推動該計畫。特定團體惡意扭曲住宅基金多元用途，與社會住宅混為一談，請該團體不要為了政治目的，不斷貶低高市府拚市政的決心，更連高雄的優勢與條件一起貶低，這些舉動只是在唱衰高雄，對高雄的建設毫無幫助。

國民黨籍高雄市議員蔡武宏表示，「Wecare高雄」居然把北漂牽拖社會住宅，其實青年北漂根本不是因為住不起高雄，而是因為工作機會多在台北，和社會住宅毫無關聯，「wecare又在當『we牽拖』！」

(中時 )