新冠肺炎疫情蔓延，全球超過100個國家淪陷，確診及死亡病例持續攀升，各國也採取不同程度的管制，前立委孫大千也提出建議。

孫大千在臉書表示，疫情橫掃全球各國，台灣應認真思考是否超前部署，推動「決戰國境」的策略，建議政府著手實施「針對入境旅客，全面無差別要求自主居家隔離14天」。

對此，孫大千也提出三點理由，第一，目前台灣每日新增確診病例，大部分由境外移入，若無法針對境外移入案例進行防堵，極有可能因境外移入成為感染源，造成大規模社區感染。

第二，孫大千說，任何一個境外移入的確診案例，都需耗費龐大人力、物力資源來進行疫調，與其每次亡羊補牢，不如防範未然。

第三，孫大千提到，目前台灣僅是針對部分國家的入境人士要求進行自主居家隔離，而當疫情大規模擴散，世界各國幾乎無一倖免之際，任何一個細微破口都可能造成星星之火，全面燎原，一發不可收拾。

(中時電子報)