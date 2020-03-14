文元國小手繪海報為防疫醫護人員打氣。（台南市立安南醫院提供／程炳璋台南傳真）

新冠肺炎期間正值白色情人節，台南市立安南醫院接獲文元國小5年級學生手繪海報，寫著「醫護人員加油」、「病毒走開」字樣，感動醫護人員，大家一起比出愛心合照回贈學童，暖心的稱是「最美情書」。

新冠肺炎疫情還看不到退燒盡頭，台灣醫護人員必須繃緊神經在前線長期抗戰，適逢白色情人節，文元國小511班的學童一起手繪一張海報贈送給安南醫院，為醫護人員打氣加油，讓收到海報的醫護人員視同情書般珍藏。

台南市護理師公會理事長張嘉蘋同時是安南醫院護理部主任，她代表醫院收下這封「大情書」，表示醫院的醫護人員會堅守崗位，為防疫工作勇敢奮戰。

安南醫院護理人員14日回贈「手指愛心」大合照給文元國小學童，代表收到最甜蜜的情人節情書。

安南醫院院長林瑞模提醒所有小朋友，遵守校園防疫規定，勤洗手，室內群聚密集的地方要戴口罩，進出校園也要量體溫。

(中時 )