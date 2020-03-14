高市警局小編設計出「航站擒緣」海報PO網，獲得熱烈迴響。（高市警局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市警局小編也曾搭上台劇「想見你」熱潮。（高市警局提供）

「航站擒緣」現正熱映中！這可不是當紅的院線片，而是出自於高市警局小編之手。原來靈感發想是，日前有名台商從台北防疫旅館逃跑，企圖從高雄機場出境，雖然被成功攔阻，卻在搭上防疫小黃又鬧事；警局小編以此發想，正巧近日自爆得新冠肺炎的好萊塢影星湯姆漢克也曾在演出電影「航站情緣」，因而設計出「航站擒緣」海報PO網，獲得熱烈迴響，網友直誇「很有才」。

這名從廈門返台的台商日前不願配合居家檢疫，竟搭高鐵到高雄後，準備從高雄小港機場出境，最後被及時攔阻，重罰百萬元。高市警方表示，該名台商在往檢疫所的88快速道路上，脫序瘋狂大鬧，嚷嚷要下車，破壞防疫小黃車上隔簾外，一度作勢再攻擊司機，所幸司機機靈停靠路旁，後方護送的警車趕到後，將台商上銬後，才化解這場鬧劇。

市警局小編「大雅」黃雅雯，突發起想以此為靈感，在事件發生當晚就絞盡腦汁構想「航站擒緣」海報，一PO上「高雄市政府警察局」粉絲團就吸引上千名網友按讚、討論度破表，網友誇讚外，也紛紛撻伐該名台商誇張行徑。

黃雅雯受訪時表示，剛好想到湯姆漢克斯近日也確診，他恰好拍過「航站情緣」，因此想了一整個晚上文案及設計，「台商跟男主角一樣都是離不開」，希望透過詼諧仿電影海報方式提醒民眾，在疫情緊繃之際，確實配合法令規定，否則耗費社會資源，遭罰百萬又吃上官司，得不償失。

32歲黃雅雯從警9年，曾服務桃園分局、三民二分局鼎金派出所，都是外勤工作，近年轉調到市警局公關室，協助經營粉絲團。她透露，自己沒有美工背景，小時候喜歡畫畫，後來靠著看書、上網自學，美工、影片剪輯徒法煉鋼，近來盛行「梗圖」，有些創意不見得可以得到共鳴，這次意外獲得廣大迴響，頗有成就感。

她的作品相當多元，也曾搭上偶像劇「想見你」宣導防詐騙，也有「戲說台灣」、韓劇「愛的迫降」等等，也融入行銷。她說，主要因應時事去做改編，永遠都要知道最新流行趨勢，「網友才會知道你在說什麼，會有共同的迴響」，有時甚至會廢寢忘食，一想到梗就立馬記下，免得忘記，而內勤小編工作與外勤相比，都不太輕鬆，累的地方不一樣。

近年，高市警方臉書以「愛與鐵血」系列影片聞名，以第一線員警執勤密錄影像加以剪輯、製作，透過現場直擊影片讓民眾了解警察執法工作的困難、辛勞，及為民服務的熱忱，迄今製作1.0版及2.0版共205集，創下33.2萬名粉絲數的高黏著度。

(中時 )