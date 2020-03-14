羅家倫國際漢學講座辦公室主任楊瑞松坦言，受新型冠狀病毒疫情影響，講座相關時程規劃都受到影響（政大提供／李侑珊台北傳真）

政治大學校長郭明政一手推動「羅家倫國際漢學講座」，首位名譽講座由中研院院士余英時擔任，講座教授主持人則邀請中研院院士王德威就任，為持續以此強化漢學研究的影響力，校方將提供碩、博士生研究補助金最高30萬元，不過受新冠肺炎疫情衝擊，相關活動尚待研議。

政大校長郭明政表示，「羅家倫國際漢學講座」的成立，主要是希望透過國際大師和政大累積的漢學教育資本，成為全球最重要漢學研究基地，未來更要成為漢學學術輸出地。

郭明政提到，該講座目前已於1月完成第2次委員會會議，除王德威院士受邀加入委員會，會議中已確定由東京大學石井剛(ISHII Tsuyoshi)教授、巴黎社會科學高等研究院魏簡(Sebastian VEG)教授，兩人擔任109學年度的客座講座教授，後續將邀請日本愛知大學中國現代學部黃英哲教授加入陣容；第二屆講座活動，預計邀請劍橋大學退休的麥大維教授(David L. McMullen)擔任名譽講座教授、美國普林斯頓大學退休的艾爾曼教授(Benjamin A. Elman)擔任講座教授主持人。

羅家倫國際漢學講座辦公室主任楊瑞松指出，今年度的客座講座主題為王德威院士主講「危機時刻的知識分子： 歷史、思想--與文學」的延伸，以文學進行分析，了解當代知識份子的處境，以及對當代背景的回應。講座成果，預計後續也將出版成冊。

為推廣國際漢學研究，擴展我國學界與國際的互動交流，政大除了邀訪國際知名學者，更規劃研究獎助金，預計提供10名至20名研究生獎助，鼓勵國內外碩、博士學生來政大做國際漢學研究；獎助期限至少3個月至多6個月，每位研究生每月3至5萬的研究補助，最高30萬元，國外研究生則另補助經濟艙來回機票1趟。

楊瑞松也提到，獲獎人必須由政大教師擔任指導老師，並參加校方安排的各項學術研究。不過，現在最大的困難，無非是受新冠肺炎影響，外在環境的不確定性過高，尤其國際漢學獎座又是大型集會，相關時程規劃都受到影響，講座後續相關活動尚待研議。

(旺報 )