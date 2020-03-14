王琄、楊麗音、唐振剛、王樂妍、趙逸嵐（小8）、福地祐介主演故事工廠舞台劇《偽婚男女》，4月3日起一連3天將在城市舞台為愛加演，這次加演由王樂妍與「新女友」小8組女女CP，這對「地表最閃女女CP」，在白色情人節前夕相聚，上演餵食秀。小8透露，自己煮了一鍋「防疫神級料理」咖哩飯，提醒「女友」王樂妍要多吃點增加抵抗力，甚至擔心女友深夜找停車位不安全，還主動把自己的停車位讓給她，讓王樂妍直呼這麼好的「女友」哪裡找。

王樂妍和小8已私下約會多次，小8坦言：「這幾次的約會都滿順利的！」2人從彼此不熟係到相熟，但小8竟為了家中愛貓大吃王樂妍飛醋，原來「貓控」的王樂妍，一到小8家看到3隻貓，整個樂得都把心思放在貓咪身上，讓小8吃醋，心裡覺得被冷漠，好在都是「貓控」，平日也會交流雙方的「育貓經」，還檢查彼此誰身上被抓的貓痕多，王樂妍笑說：「這也是一種愛的象徵！」

王樂妍在《偽婚男女》中飾演的角色原本是小8的大嫂，後來面對小8直球式的猛烈示愛，直呼自己內心的膠著有如南北韓的分隔線，「希望能迫降成功。」小8則說，之前看過王樂妍演出過的《偽婚男女》，對於王樂妍戲中角色難過的事總往肚裡吞，很多感受不敢表達，「我就會想要站出來護她」，打趣說：「戲裡很想開發她，戲外卻想被她開發，想嘗試被她照顧是什麼感覺？」故事工廠舞台劇《偽婚男女》4月3日起於城市舞台演出，售票可洽兩廳院系統。

王樂妍（左）和小8。（故事工廠提供）

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