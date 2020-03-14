蘋果公司宣佈，由於新冠病毒在全球持續傳播，蘋果全球開發者大會（Worldwide Developers Conference，簡稱WWDC）今年將以線上發佈會的形式舉辦。

據雷鋒網報導，具體時間一般是6月的前1到2周。自1987年以來，蘋果每年都會舉行一次全球開發者大會，今年是WWDC大會的第33年，這也是蘋果開發者大會歷史上首次以線上形式舉行。值得一提的是，這不是蘋果第一次對其開發者大會作出調整，但此次調整可以說是最重要的一次。

從時間上來看，2003年之前，WWDC大會是在5月份而不是6月份舉行。而在2003年後，WWDC大會在6月份舉行，後來又從6月底提前到了當月更早的日期，還有一年是在8月份舉行。

從選址上來看，蘋果將WWDC大會從聖克拉拉移到了San Jose，再移到了舊金山，在舊金山的莫斯科內會議中心度過了14年，然後又回到了。San Jose

WWDC大會也已從一個不知名的閉門會議發展成為出席人數超五千人，與會者來自全球近百個國家的國際開發者盛宴。

(旺報 )