華府時間3月13日15時30分（台北時間14日淩晨3時30分）左右，美國總統川普宣佈國家進入緊急狀態，以應對新冠肺炎疫情。

據《紐約時報》13日消息，儘管只進行了零星和備用（ sporadic and spare ）的測試，美國已累計確診超過1700例新冠肺炎病例，死亡人數上升至41人。

美媒13日早些時候報導稱，川普將依據1988年的《斯塔福德法案》（Stafford Act）宣佈美國進入緊急狀態，這可讓聯邦政府調集更多資源抗擊疫情，也使得聯邦政府為各州和市政當局提供更多援助成為可能。與此同時，這標誌著川普對於新冠肺炎疫情判斷的一個象徵性轉捩點。

FEMA是美國國土安全部內的一個機構，控制著國會為救災撥出的超過400億美元的聯邦資金。F根據《斯塔福德法案》，美國總統可作出兩種聲明，一種是緊急狀態，即特川普此次宣佈的狀態；另一種是重大災難。這兩種狀態都由FEMA負責。

澎湃新聞報導，川普自2017年擔任總統以來，已多次援引《斯塔福德法案》，宣佈進入緊急狀態，如應對加州大火等。2000年，前總統比爾·克林頓（Bill Clinton）也曾使用《斯塔福德法案》緊急狀態來支付蚊帳費，以應對新澤西州和紐約州爆發的西尼羅河病毒。

長期以來，美國總統在宣佈國家進入緊急狀態方面擁有廣泛的自由裁量權，在宣佈緊急狀態時可以動用一系列緊急權力。去年2月，川普就曾因建造美墨邊境牆的資金不足問題宣佈進入全國緊急狀態。但當時他所依據的，是1976年水門事件後由時任美國總統福特簽署的《美國全國緊急狀態法》。

(旺報 )