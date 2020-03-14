有風險的現行犯不能帶回派出所，改到偵查隊入口處新設的「隔離偵詢處所」訊問。(蘆竹警提供／蔡依珍桃園傳真)

發現通緝犯或現行犯是居家檢疫或隔離對象，立刻穿上防護衣。(蘆竹警提供／蔡依珍桃園傳真)

刑案現場也要全副武裝才能採證。(蘆竹警提供／蔡依珍桃園傳真)

新冠肺炎持續延燒，警察除肩負找回居家檢疫落跑者之責，更要維護治安在第一線巡邏、取締、偵辦刑案，桃園蘆竹警分局依據警政署要求的防疫SOP，14日實地模擬操演並拍成影片，從員警穿戴防護衣、帶回隔離訊問、請示檢方啟動視訊偵訊，讓同仁能觀影熟稔流程，保護自己。

蘆竹警分局指出，警察身處第一線、常接觸來自四面八方的人，是感染高風險對象，過去遇到通緝犯或刑案嫌疑人，查證身分後就會直接上銬帶回派出所和分局，但若事後發現該人確診，所有人都要隔離、甚至可能患病，恐讓警政系統癱瘓。

警抓嫌怕染疫 蘆竹警立SOP操演拍成片。

警抓嫌怕染疫 蘆竹警立SOP操演拍成片。

警政署已通令全國各警察機關，依轄區特性與駐地環境全力防疫，也訂定偵辦刑案標準作業流程，蘆竹警分局為了讓同仁熟稔流程，14日實地操演，模擬主動發現通緝犯、以及被動接獲刑案報案的處理流程。

像是發現通緝犯或現行犯是居家檢疫或隔離對象，立刻穿上防護衣、並要求嫌犯戴口罩，也不能帶回派出所，改到偵查隊入口處新設的「隔離偵詢處所」訊問，獨立空間、且有透明塑膠片，阻隔飛沫傳染，移送地檢署前會請示檢察官是否啟動視訊偵訊，若檢方諭知「請回」，立即通報衛生局，由專業防疫人員決定送回居家檢疫、或是送至隔離所集中管理。

蘆竹警分局指出，操演內容全程錄音錄影，後製成影片後將傳送給派出所、分隊等單位，希望透過動態化影像讓第一線同仁熟悉防護裝備穿戴流程、處理案件的程序，分局及各單位駐地也配置額溫槍及消毒液，保護民眾與員警。

(中時 )