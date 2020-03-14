美股週五大幅收高逾9％，主要股指尾盤強勢拉升，道指飆升近2000點。三大股指均為2008年金融危機以來的最大單日漲幅。市場仍在密切關注疫情發展及各國的應對措施。美國總統川普宣佈「國家緊急狀態」，同時投入500億美元抗疫。加拿大央行緊急降息。分析師警告稱，全球市場本周慘遭血洗後，近期仍將維持動盪局面。

道指收盤上漲1985.00點，或9.36％，報23185.62點；納指漲672.43點，或9.34％，報7874.23點；標普500指數漲230.31點，或9.28％，報2710.95點。

週五美股大幅收高，盤中繼續維持近來的大幅震盪局面。美股週五高開1300多點，隨後大幅震盪。在美國總統川普宣佈國家緊急狀態以釋放抗疫資金、並將採取一些強力抗疫措施後，美股尾盤強勁拉升並最終收高。

儘管美股週五大幅收高，但本周主要股指仍錄得巨大跌幅：道指本周下跌10.37％，標普500指數下跌8.78％，納指下跌8.18％。

(旺報 )