罷韓申請效率超出預期，預計最快今年6月就能進行罷免投票，但目前新冠肺炎疫情日益嚴峻，被隔離者要如何投票？衛福部長陳時中對此表示需再研議，沒想到這回答惹火韓粉，痛批「陳時中得了大頭病，錯把運氣好，當作能力強，等著瞧吧！

網友留言。（摘自李四川後援會臉書）

高雄市市長罷免選舉預計最快會在今年6月舉行，但新冠肺炎疫情當前，居家檢疫、居家隔離的民眾如何投票、又該如何避免群聚感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會再與選舉單位研議，確保民眾投票權益。

陳時中的回應，讓韓粉不能接受，有韓粉在粉專《李四川後援會》臉書上表示，「狐狸尾巴終究是藏不住的......陳時中得了大頭病，錯把運氣好，當作能力強，等著瞧吧！疫情不會就此罷休的」。

有的韓粉表示，現在防疫當前，不應該這樣噴口水，隨即被韓粉反駁，「1.表面上看，陳時中作的好像不錯，其實，他防疫作的很爛，例如：台灣目前已檢疫14000例，公佈確診數是50例，是全球確診率最低的國家，沒有隱藏黑數嗎？這個妳相信嗎？2.接回滯鄂台胞，是沒病沒症狀的優先，有症狀有病的，不先接回台，這是政治，不是人道。3.如果防疫就這麼容易被唱衰，那只能表示，防疫工作真的很弱」。

網友留言。（摘自李四川後援會臉書）

更有韓粉表示，「不是德政不是惠民政策只有政客思维可悲」、「只會掌權，一個市長剛選上，才幾天，就搞罷，只有利益，沒是非，為了無油水 繼續搞唉」！

網友留言。（摘自李四川後援會臉書）

(中時電子報)