新冠肺炎大肆流行，世界各國元首也接二連三傳出「中鏢」；連美國總統川普也終於鬆口，「可能」很快會接受新冠病毒檢驗；至於蔡英文總統是否也會主動做新冠病毒篩檢？總統府發言人張惇涵今表示，總統座車每日都有消毒。

之前政府政策，擔心口罩造成搶購，推出「我OK你先領」頗受爭議，不少高官包括總統，出席公共場合都沒戴口罩，當時就有人擔心，政治人物最「毒」，還不戴口罩趴趴走，因此出現「口罩政治學」，隨著疫情增溫，立法院委員會開始有少數官員戴起口罩，只有上台備詢時才摘下口罩，最近行政院長赴立法院備詢時，就自備麥克風與音箱，避免「堵麥」。客委會主委李永得因為曾間接接觸過確診武漢肺炎的澳洲音樂家，自行在家隔離。

面對各國元首傳出染疫之餘，菲律賓總統杜特蒂篩檢結果也出爐，之前公共場合堅持不戴口罩的蔡總統在疫情期間，在公開行程中如何做好個人防疫措施，備受外界矚目。

對於蔡總統每日如何防？張惇涵接受中時記者詢問表示，總統本來就會有醫療團隊嚴密掌握總統健康狀況。此外，就總統府的部分，目前進入總統府的員工、賓客都會實施量體溫；至於總統的座車，每日出勤前後都有進行消毒工作，至於辦公區域，則會每週定期消毒。

他說，至於維安特勤人員，因為業務涉及機敏性，依照規定本來出國就要審核報准目前因應疫情，特勤中心也有勸阻出國令，所屬都能配合，全延後或取消出國旅遊。如果有特勤同仁或家屬曾到過高風險地區，應即時回報。

(中時 )