為了改善原住民鄉鎮部落道路的品質，新竹縣政府原住民行政處向原住民委員會爭取計畫經費，將提升尖石鄉李埔部落、五峰鄉喜翁部落的特色道路，工程將交由兩鄉公所執行，預計4月底發包，最快年底即可完工。

原民處爭取到「109年度原住民族部落特色道路改善計畫」，獲得核定補助4517萬，縣長楊文科表示，他上任後也兌現選前的政見，重視原鄉地區的發展以及觀光，除了此次爭取到的經費補助外，未來也將持續積極協助改善原鄉道路品質，串聯特色產業、人文發展，達到促進觀光旅遊的效益。

原民處長雲天寶表示，尖石鄉玉峰村李埔部落特色道路上方連結竹60線，下方連接竹60-1線，長度共6.1公里，寬度5公尺，可銜接李埔、宇老及馬里光部落，也是高山蔬菜、奇異果產區，不過因為道路年久失修，已經影響運輸及住戶進出的安全。

未來施工範圍為路面3公里，將設置鋼板護欄、反光鏡、反光標線、反光導標等改善，工程經費約2190萬，中央補助1906萬，其餘則為縣府、尖石鄉公所配合款，此次辦理細部規畫設計，將於4月底發包。

另外，五峰鄉喜翁道路則連接線道122縣，通往民都有、喜翁部落，也是甜柿運輸道路之一，附近有張學良故居、喜翁瀑布等景點，長度共共7.97公里，寬度5公尺，將進行施作路面4公里、反光標線等改善工程，工程總經費約2327萬，中央補助2026萬，其餘地方配合。

除了改善基礎建設外，楊文科也說，近年在尖石、五峰、湖口等地，設置9個文化健康站，今年也獲原民會補助，將增加6個新站，重視原民的健康及傳統文化。

(中時 )