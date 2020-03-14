一向給世間嚴謹印象的日本，在這次新冠病毒防疫栽個大跟頭，讓民眾重新審視防疫重要性。而有妻子因「丈夫不戴口罩不洗手、毫無危機感」累積壓力而感到身心俱疲，興起離婚的念頭，日媒稱為「新冠離婚」。

●為保護孩子 寧可離婚

日網人氣話題交流網站《ガールズちゃんねる》日前有網民提到，對新冠病毒疫情毫無警覺心的另一半感到苦惱，發文：

「我另一半完全沒有危機感，而且他毎天搭電車通勤，不強迫他的話他也不覺得要戴口罩。然後不講的話就不知要洗手。我們孩子2人都還小，面對這樣歴史性危機，卻看到他毫無危機感，我真的累了。」

疫情期間應確實洗手。（圖/写真AC）

●丈夫衛生習慣差 70幾歲岳父洗手只用水沖5秒

據《J-CASTトレンド》報導觀察，大半網民對該這篇「對防疫無感的另一半感到疲憊」發文感到認同，就記者所觀察，許多對丈夫此舉不滿的人中，有人表示願為保護孩子離婚。部分回應描述了細節，顯示出無奈與憤怒：

「在這非常時期，我老公休假還愛跟朋友去看電影、到空氣不流通的小鋼珠店，我想辦法讓他去不成，結果他竟就只對朋友說『因為老婆不讓我去』，一副天下太平樣，我整個傻眼。」

「我自己幾乎是神經質地頻洗手，我老公下班回來卻不洗手也不漱口，就立刻拿起晚飯吃。」

「我老公澡也沒洗就直接穿著外面穿回來的衣服上床睡覺，衛生觀念極差。為了保護來子們，我覺得只有離婚一途了。」

「不但丈夫衛生習慣差，70幾歲的公公洗手只用水沖5秒。」

●集團感染的共通點

日本政府在官網提出的新冠病毒預防措施，和對季節性流感採取同樣對策「咳嗽方式與洗手」，有感冒症狀時就避免外出。集團感染「換氣不良」、「人群過度密集的空間」、「到與不特定多數人接觸的場所」等共通點，呼籲「不要參加人群密集的集團活動」。關於口罩厚生勞動省也說明「為防感染擴大，疑似有感冒症狀的人更需要使用口罩。」

(中時 )