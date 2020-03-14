一名自稱患思覺失調症，叫「小鄭容和」的王姓直播主，昨天深夜在新北市新店區與老婆吵架後，拿著剛買來的一把「品牌迷思」新的料理刀「祭血」，將在超商前等姊姊下班的無辜林姓男子一刀刺死，事發前他還在IG秀出這把剛買來的「凶刀」，怪異行為令人膽顫。

王姓凶嫌自稱患思覺失調症，有解離性人格分裂，因當時與妻子爭吵一時情緒失控，才會持刀隨機朝機車停在車子前方的林男猛刺一刀。

根據維基百科解釋，解離性身分疾患，或多重人格，是心理疾病的一種，常與思覺失調症搞混，多重人格患者的每一個人格都是穩定、發展完整、擁有個別思考模式和記憶的。分裂出的人格包羅萬象，可以有不同的性別、年齡、種族，甚至物種。他們輪流出現控制患者的行為。

警方調查，王男13日晚間因為買晚餐的事情和太太吵架，火氣無處宣洩，竟下車持料理刀狠狠捅死無辜的33歲林姓路人，在王嫌的IG，不難發現凶嫌開白色奧迪名車，生活相當愜意，喜歡開名車、流連PUB。

在他殺害無辜路人前，王姓凶嫌還在他的IG發PO出這把剛買的流理刀，還註明是「品牌迷失」，但是沒多久，他就因與老婆口角爭執，找無辜的路人發洩怒氣，用這把「名刀」血祭，殺人後冷靜駕著「名車」離去，行徑令人髮指。

(中時電子報)