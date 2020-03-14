張含韻近年演出《知否知否應是綠肥紅瘦》。（圖／翻攝自張含韻微博）

張含韻否認秘婚。（圖／翻攝自張含韻微博）

彭冠英爆出有新戀情。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

30歲女星張含韻近年在《知否知否應是綠肥紅瘦》飾演「盛淑蘭」一角，2011年她上節目《我要上春晚》得到劉德華賞識，讓她多了個「劉德華乾女兒」的封號。最近網上傳她和合作《蘭陵王妃》結緣的彭冠英秘密領證，張含韻隨即否認，男方隔天秒被爆另有新歡，讓外界霧裡看花。

張含韻早年獻唱廣告主題曲〈酸酸甜甜就是我〉走紅，近年她在《知否知否》飾演趙麗穎的堂姊，最近網上瘋傳她和大她4歲的男星彭冠英交往多年領證結婚，張含韻甚至已經開始備孕，張含韻則親上火線發文否認：「特殊時期無意占用公共資源，十分抱歉，單身未婚，只想過好自己的清淨日子」。

張含韻撇秘婚後，隔天彭冠英就被爆料和一名身材嬌小的長髮女子約會，經紀人稱該女是工作人員，又補充：「他（彭冠英）已經30多歲了，如果有戀情，也是很正常的事」，並強調自己法律知識很強，若做假新聞一定告，網友回應：「沒戴口罩，應該不是近期的照片」、「張含韻、彭冠英居然沒有在一起嗎！我不同意！」、「我以為他們一直很好的」、「應該是早分手了」。

(中時電子報)