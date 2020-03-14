交通部於3月12日頒布「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法條文」，台北市航空運輸商業同業公會14日發布新聞，感謝交通部及民航局等主管機關體恤並伸出援手紓困。

紓困內容包括屬民用航空運輸業範圍包含「融通貸款」利息補貼、因配合政府相關防疫措施所衍生之費用與載運返台檢疫之交通運輸費用補貼，及針對國際、兩岸航班與國內航班依各航空站客運量減幅補貼降落費、房屋使用費、土地使用費、維護機庫使用費及飛機修護棚廠使用費等，並可緩收以上費用4個月。

公會指出，近來新型冠狀病毒肆虐全球，其以亞太地區航空與觀光旅遊業衝擊最鉅，國籍航空已陸續面臨班表整併及運能調節之困境，且承受旅客量及營業收入之銳減壓力。公會邀集國籍航空業者共同提出因應方針及策略，於2月25日向政府提出「因應新型冠狀病毒疫情國籍航空運輸業建議紓困方案」，與政府齊心為台灣航空產業永續經營努力。

公會感謝交通部及民航局等主管機關體恤並伸出援手紓困，除了表達最高的謝意，並與政府攜手共度難關。

(工商 )