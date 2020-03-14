林鶴軒（大鶴）在集結魔幻穿越、懸疑推理、浪漫愛情的神劇《想見你》飾演柯佳嬿的弟弟，該劇播出之後好評不斷，是讓粉絲一追再追的好劇，其中大鶴是所有觀眾印象深刻的最佳綠葉之一。今年29歲的林鶴軒其實在劇中減齡13歲，把中二幼稚的國中屁孩「陳思源」演得唯妙唯肖，完美詮釋叛逆期青少年「其實很想關心又不知該如何對家人表達」的矛盾心境。

林鶴軒是《大學生了沒》班底出道，參與過電影《等一個人咖啡》、《我的少女時代》、電視影集《通靈少女》等，去年更以《切小金家的旅館》獲台北電影節男配角獎。林鶴軒透露「出道以來並非一路順遂，曾在戲劇開拍前慘遭換角、被導演批評表演太浮誇，甚至懷疑自己不適合當演員」，後來他學會鼓勵自己「相信所有的安排都是最好的安排」，現在回頭看，發現過往這些挫折都是養分。

提到《想見你》最印象深刻的一場戲，林鶴軒表示：「每一場戲對我們都留下很多回憶，要挑一場實在太殘忍，但硬要說就是陳韻如（柯佳嬿）趁我睡著跟我道別那一幕，提醒我要學會長大！」他早在讀本時就已深深感動，拍攝當下更是眼淚躲在眼皮底下蠢蠢欲動，播出時眼淚止不住潰堤，一邊看一邊大哭，「當下真的覺得我就是陳思源，想跟姊姊說我長大了，會照顧好自己與媽媽！」

《想見你》最終回的映前、映後直播都由林鶴軒挑主持大樑，他口條清晰、反應快速、節奏掌握流暢，讓觀眾見識除了戲劇演出的亮眼表現之外，主持潛力也令人驚豔，林鶴軒說：「我如果沒有當演員，其實很想當『氣象主播』，因為我對地球科學很有興趣，學生時期成績也不錯，到現在手機還有專業的氣象APP，每天起床第一件事就是看今天的天氣，就連身旁朋友都把我當觀測站，總是問我今天的天氣如何！」他很感謝觀眾粉絲的讚美鼓勵，若有機會，不論是戲劇、主持等各領域他都會全力以赴，帶給大家更多不同面向的林鶴軒。中天娛樂台每週六、日晚間10點至12點播出《想見你》。

大鶴戲裡被霸凌。中天娛樂台提供

(中時 )