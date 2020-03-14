尖石鄉那羅部落109年香草產業行銷暨農特產品展售－金盞花系列活動即日起展開，邀請民眾至部落一遊。（莊旻靜攝）

尖石鄉那羅部落109年香草產業行銷暨農特產品展售－金盞花系列活動即日起展開，邀請民眾至部落一遊。（莊旻靜攝）

新竹縣尖石鄉那羅部落種植數品種香草，面積達13公頃，近日逢金盞花盛開，橫山地區農會輔導那羅灣休閒農業區即日起舉辦5場次系列活動，邀請民眾走入產地，認識金盞花及應用，也品嘗原民風味料理，認識在地文化及產業。

新竹縣政府原住民行政處長雲天寶說，金盞花富含礦物質、維生素及葉黃素，那羅部落廣泛種植，不僅可作為保養品如純露等，也可入菜作為特色料理，甚至直接泡茶都可飲用，他與縣議員劉健民等人14日也在那羅部落參與開幕活動，現場熱鬧。

新竹縣政府2006年起輔導那羅部落廣種香草，至今已有金盞花、迷迭香、薰衣草、薄荷、洋甘菊、甜菊等數十種之多，那羅部落亦有黃金香草部落的美名，其中金盞花種植面積約3公頃，近日逢開花期，一片金黃花海十分引人注目，花期預計至5月結束。

尖石鄉那羅部落109年香草產業行銷暨農特產品展售－金盞花系列活動即日起展開，邀請民眾至部落一遊。（莊旻靜攝）

尖石鄉特用作物產銷班也將各式香草制作為純露或是茶包，可用於保養及飲品，近年那羅部落也積極推廣休閒農業，辦理各項農遊體驗，14日即有高麗菜泡菜DIY，利用在地生產的高麗菜入味，手作體驗更添美味。

除此之外，「尖石鄉那羅部落109年香草產業行銷暨農特產品展售－金盞花系列活動」5場系列活動，包含金盞花之旅、小米種植活動、桂竹筍之旅，詳情請上臉書查詢「那羅灣休閒農業區」。近日正逢新冠肺炎疫情，參與民眾也須做好防疫，平時勤洗手，出入密閉空間請戴上口罩，降低感染風險。

(中時 )