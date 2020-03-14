一名婦人13日在高雄車站下車後，獨自拖著藍色小行李箱慌張走進高市警三民一分局長明派出所，尋求請警方協助，原來婦人的行李箱內裝著300多萬元現金，準備南下買房，警方得知後派員展開「護鈔行動」，安全將婦人送至購屋地點。

據了解，婦人原是新北人，因認為高雄地價便宜，特地南下購屋，想於苓雅區一棟大樓商談金額，因為不相信郵局，怕「錢進帳戶後被鎖起來」，所以事先提領了現金300多萬放在行李箱內，一路從北部南下購屋，因擔心市區治安請求警方協助，警員安全護送婦人及鉅款至購屋地點時，婦人放下心中大石，不停向警方表示感謝。

三民一分局表示，警方建議民眾如有大額款項移轉，應儘量以轉帳畫撥或匯款方式辦理，可省去不必要的麻煩，另護鈔無資格、金額限制，如真有提領大筆現金需求，民眾可提出護鈔申請，警方將依申請地點派遣轄區派出所到場協助護送，以維護自身及財產安全，多一層安全與保障。

(中時 )