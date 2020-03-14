台北市藥師近日負責販售口罩，焦頭爛額外還要承受民眾情緒，日前交還健保卡時發生失誤，民眾竟怒氣沖沖返回藥局，不斷破口大罵還逼藥師「下跪磕頭」，藥師只好照辦以撫平客人情緒，藥師公會全聯會對民眾此無理行徑給予譴責，表示這是在羞辱藥師尊嚴，並打擊全體藥師士氣。

據了解，該婦人持親友健保卡到藥局購買口罩，藥師忙中有錯，不慎將2客人健保卡誤拿給對方，婦人離開後才發現拿錯健保卡，怒氣沖沖返回藥局理論，對藥師不斷破口大罵，還認為道歉沒有誠意，要求「下跪道歉」，藥師一時心急，只好照辦。

藥師公會全聯會則嚴重譴責婦人行為，表示在肺炎流行之際，藥師承擔配給防疫物資的責任，每位基層人為都無比辛勞，希望民眾可以遵守秩序、耐心等候，而少數人士以不理性方式對待藥師，已嚴重羞辱專業，並打擊全體人員的士氣。

藥師聯合公會表示，將提供法律諮詢資源給受到不理性對待的藥師，以此協助維護藥師的專業形象和權利，也呼籲民眾尊重醫療從業人員，團結對抗疫情並創造和諧醫療環境。

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(中時電子報)