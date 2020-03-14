台南市長黃偉哲趁14日白色情人節，在臉書上發文「拿筷子繞台南一圈就可得到棉花糖」形容台南市連空氣都含糖，認證台南是全台最甜城市，掀網友評論台南的代表甜食，意外引來屏東縣長潘孟安留言「送屏東可可也不錯」。

「甜蜜情人節，想好送什麼禮物了嗎？」黃偉哲臉書粉絲頁14日在臉書上發文，身為全台最甜的城市，連空氣都含糖。只要拿根筷子，繞台南一圈，就可以得到一隻棉花糖。

黃偉哲發文內容俏皮的說，沒收到禮物別太沮喪，1年有13個情人節（每月14日加七夕共13天），你都不會收到禮物，慢慢地就習慣了。讓網友留言「好嗆！單身狗錯了嗎？」

黃偉哲將台南市民稱呼為「全糖市」，並稱願作全糖市的市民，高呼「單身萬歲、全糖無罪」，引起網友留言討論台南各種代表性甜食，包括白糖稞、鱔魚意麵、波霸奶茶與肉稞等。

留言串意外引來屏東縣長潘孟安，他推薦屏東農產可可，苦中帶甘，才是愛情的滋味。黃偉哲以《墓仔埔也敢去》的歌詞「初戀愛情酸甘甜、5種氣味喔」作回應。

黃偉哲表示，台灣全力抵抗新冠肺炎疫情期間，吃糖可保持心情愉悅、平息焦躁情緒。並提醒，在台南點無糖食物，「可能還是會有點甜喔」。

(中時 )