中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中贈送到場媒體巧克力。（姚志平攝）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中贈送到場媒體巧克力。（姚志平攝）
媒體紛紛準備發問手舉牌。（姚志平攝）
媒體紛紛準備發問手舉牌。（姚志平攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中14日公布新增3例。今逢314白色情人節，指揮官陳時中貼心贈送到場媒體巧克力。

(中時 )

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