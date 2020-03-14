通霄鎮立幼兒園因應防疫，將健康教育知識融入課程。（巫靜婷攝）

通霄鎮立幼兒園暖播抗疫歌曲。（巫靜婷攝）

讓防疫觀念紮根，通霄鎮立幼兒園出奇招，利用每天的晨間音樂時間，把以往播放的童謠、兒歌，改成播放抗疫名曲「明天會更好」，傳遞溫暖力量，為全體師生打氣，另外，課程也融入健康知識，利用大字報、圖文教材、歌曲帶動唱等方式，教導學童落實正確洗手步驟，培養防疫觀念。

幼童及老人免疫力較差，容易感染病菌且恢復較慢，因應新冠肺炎疫情，通霄鎮立幼兒園將生活經驗融入教學，在衛生安全教育方面，加強宣導勤洗手的重要，代理園長張淑芳指出，老師們在上健康教育課時，會利用圖文繪本、防疫資訊的網站，讓學童了解正確的防疫知識。

許多學童剛開始還不知道為什麼要戴口罩，經由課程教學，能讓他們認識新冠病毒、腸病毒等，了解怎麼正確戴口罩及洗手，小朋友學以致用後落實於生活中，張淑芳說，繪本是常見的教材，但為了讓教學更活潑，老師們會利用「病毒快退散」歌曲帶動唱加上動作，讓小朋友琅琅上口。

張淑芳說，幼兒園每天早上入園的時候會播放音樂，以前都是放童謠、兒歌，歡迎小朋友上學，因應疫情改變播放的曲目，現在播放知名的抗疫歌曲「明天會更好」，讓小朋友感受防疫的重要，除了落實防疫，也鼓勵師生一起加油，期待明天會更好。

(中時 )