林逸欣新單曲發行受疫情影響暫緩到5月，每年都會與美籍華裔歌手Sam Lin在白色情人節這天相約傳唱戀愛歌曲的她，今年三度合作，不同於前兩年都是重唱別人的歌曲，兩人今年特別創作新情歌〈You & Me〉，並提早10天開始籌備，有趣的是，由於林逸欣跟Sam Lin會的樂器一樣，所以討論創作時速度飛快，就像跟朋友吃飯一樣，只花2小時就完成這首歌，希望用煥然一新的歌曲讓大家在低迷的此時感受戀愛氣氛。

MV日前拍攝，同時結合了小提琴、吉他、鋼琴的樂器演奏，且在民生社區到處借場地，隨興風格讓兩人更能用輕鬆的方式唱出這首情歌。從今年開始，他們決定要在每年的白色情人節唱情歌，說好一起唱50年，唱到白髮蒼蒼給大家聽。此外，在這個疫情肆虐的時間點，林逸欣呼籲大家做好保護自己及他人的防疫措施，希望藉由這首歌曲帶給大家開心，日子還是可以開心過活。

(中時 )