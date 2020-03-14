估新冠肺炎疫情 柯文哲：還要持續6個月以上 15:132020/03/14 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲今出席杜鵑花記者會，預估疫情還會持續6個月以上。（游念育攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲今出席杜鵑花記者會，被問到新北市已要求退休醫護人員上線支援防疫，北市是否會這樣做？柯文哲回應，這跟打仗一樣現役軍人優先，不夠用就會動用退役軍人，桌上演習都會把後備力量算好，隨著疫情變化去徵用，疫情恐怕還要6個月以上。 媒體針對淡水天元宮都取消賞花，那市府為何沒有取消？柯文哲指出，這是戶外的活動，我倒覺得民眾不用太過驚慌，防疫要做，戴口罩也是可以出來活動，今天比過去人少很多，有戴口罩勤洗手才是維持生活的正常。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #柯文哲 #疫情 #口罩 #活動 #防疫 #養生 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 《經濟》經濟部：明日起，開放布口罩出口 15:062020/03/11 財經 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 網購兒童口罩 衛福部回應了 21:052020/03/12 政治 婦人送口罩大喊：感謝警察辛苦付出愛你們 警眼眶濕了 16:422020/03/13 社會 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 生活熱門新聞 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 陳時中：美三州旅遊警示二級、其餘疫區一級 - 生活 防疫優先 警籲開車也有10個「母湯」 - 生活 這2藍委又搞事 宅神：我都想替江啟臣哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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