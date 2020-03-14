台北市長柯文哲今出席杜鵑花記者會，被問到新北市已要求退休醫護人員上線支援防疫，北市是否會這樣做？柯文哲回應，這跟打仗一樣現役軍人優先，不夠用就會動用退役軍人，桌上演習都會把後備力量算好，隨著疫情變化去徵用，疫情恐怕還要6個月以上。

媒體針對淡水天元宮都取消賞花，那市府為何沒有取消？柯文哲指出，這是戶外的活動，我倒覺得民眾不用太過驚慌，防疫要做，戴口罩也是可以出來活動，今天比過去人少很多，有戴口罩勤洗手才是維持生活的正常。

(中時 )