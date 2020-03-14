華西街公寓火警，警消救出8人，其中5人沒有生命跡象。（民眾提供／李文正台北傳真）

華西街阿公店今清晨因不明原因起火，釀成4人死亡2人重傷的悲劇。（圖／讀者提供）

警消初步研判，起火點是在1、2樓的電線，但詳情仍待釐清。（圖／讀者提供）

北市萬華區華西街小吃店火警，警消在清晨6點半接獲報案，經近1個小時撲滅，過程有5男1女送醫前沒有生命跡象，經治療後，4男1女宣布死亡，其中1名送馬偕醫院的黃姓男子已經恢復生命跡象。

送醫仍宣告不治的5人，分別是居住在小吃店樓上4樓的簡秀齡（女，69歲）、居住3樓的張春生（男，51歲）、2樓的邱宏文（男，50歲）、2樓的張芳榮（男，47歲），另外在台大醫院則有身份不詳男子死亡，共5人死亡，警方正根據指紋比對，釐清身份。

(中時 )