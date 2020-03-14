華西街小吃店火警5死 比對指紋查身份不詳死亡男子 14:592020/03/14 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華西街公寓大火奪4命，建管處證實為合法建物。（民眾提供／李文正台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華西街公寓火警，警消救出8人，其中5人沒有生命跡象。（民眾提供／李文正台北傳真） 華西街阿公店今清晨因不明原因起火，釀成4人死亡2人重傷的悲劇。（圖／讀者提供） 警消初步研判，起火點是在1、2樓的電線，但詳情仍待釐清。（圖／讀者提供） 北市萬華區華西街小吃店火警，警消在清晨6點半接獲報案，經近1個小時撲滅，過程有5男1女送醫前沒有生命跡象，經治療後，4男1女宣布死亡，其中1名送馬偕醫院的黃姓男子已經恢復生命跡象。 送醫仍宣告不治的5人，分別是居住在小吃店樓上4樓的簡秀齡（女，69歲）、居住3樓的張春生（男，51歲）、2樓的邱宏文（男，50歲）、2樓的張芳榮（男，47歲），另外在台大醫院則有身份不詳男子死亡，共5人死亡，警方正根據指紋比對，釐清身份。 (中時 ) #死亡 #身份 #男子 #小吃店 #生命跡象 也許您會感興趣 推薦閱讀 車禍死亡數4年最高 5成肇因是高齡者騎車 14:262020/03/10 生活 韓國新冠肺炎死亡病例增至59例 18:142020/03/10 國際 雲南無新增新冠肺炎確診病例 18:142020/03/10 兩岸 化骨水氫氟酸殺傷力強 業者查核身份才敢賣 19:002020/03/10 社會 趴趴走4次遭重罰100萬 居家檢疫男情緒不穩送醫 08:542020/03/13 社會 KID樂曬退伍令 宣告平民身份回歸演藝圈 12:292020/03/13 娛樂 江啟臣主席兼立委身份 提案下修公民權 15:362020/03/13 政治 與妻吵架 男失控砍死騎士 驚悚畫面曝光！ 23:312020/03/13 社會 華西街小吃店清晨傳火警 5死1救回 07:582020/03/14 社會 華西街小吃店火警4死1命危 起火瞬間監視器畫面曝光 11:502020/03/14 社會 社會熱門新聞 新店直播主稱患思覺失調症 IG秀刀血祭無辜路人 - 社會 與妻吵架 男失控砍死騎士 驚悚畫面曝光！ - 社會 獨家／蔡宜芳示愛「完整我」 當晚被帶到摩鐵整合 - 社會 新店隨機殺人嫌常自殘！手臂都是刀疤 得知路人死1字冷回 - 社會 「我到樓下了！」孝子載姊返家遭刺身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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