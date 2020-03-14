有立委提案修法健保制度，澳門台商會長簡廷在表示，此次提出海外台商的健保費用提高，恐將緩不濟急，徒勞無功，反而影響海外台商擬聚力。台商符合台灣人民的身分條件，並且也應盡台灣人民的責任與義務，先有盡台灣人民責任與義務，就當然應予同等享有受保。健保制度是需優化檢討，但不應以極少數人的不當特殊性而大幅度改版，這樣只會造成原來好制度被曲解。

簡廷在認為，健保是保險制度，只要有繳費即享有保險同等待遇，也是保險制度的精神所在。何況台灣政府推動全民健保制度，目的推動全民享有。他指出，全球有太陽的地方就有台商，海外台商就是我們的家人，團結才是台灣人的福氣。海外台灣人分為，台灣人退休在海外、嫁到海外、海外出生、海外經商、海外工作以及海外求學等，這些人能夠在海外爭取台灣經濟版圖的延伸，支持台灣在國際社會地位也是台灣人民、政府應給予支持。

簡廷在說，健保制度仍需要優化研討，但不應以極少數人的不當特殊性而大幅度的改版，這樣只會造成原來好制度被曲解。如有健保財務問題等危機，應該找問題所在，對症下藥才能解決真正問題，建立正確的制度，解決虧損。

(中時 )