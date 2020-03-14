蔣卓嘉（GJ ）今14日宣布加盟索尼音樂，他開心表示：「之前和CoCo姊合作時就和索尼音樂結下緣分，現在能正式合作，感受到索尼對音樂和創作的熱忱，讓我非常期待我們後續的火花！」他2016年推出單曲〈你的愛是什麼形狀〉後，已三年半沒有發行個人音樂作品，他去年為天后CoCo李玟量身打造的歌曲〈You & I〉並身兼製作人，CoCo力讚：「這首歌我才聽30秒Demo就決定要收了，一聽到旋律就被打動，歌詞更是寫到我心裡！」且GJ寫歌效率絕佳，常常只花一天就交出創作，快手之說不脛而走，被趣稱「快男」。

除了是「快男」，GJ更是「暖男」！他年初時三天內來回澳洲和台灣，只為見病重的好友一面。他表示對方是他的國中同學，兩人相識20年，是在澳洲一起長大的好兄弟，得知對方罹患大腸癌四期，他已抽出時間、訂好機票要飛澳洲探友，但出發前一週接到緊急電話，得知對方情況不樂觀，於是他星期五結束DJ工作後，立刻打電話到航空公司要換成最快能起飛的班機，沒想到電話一等竟是兩小時才接通，且必須加價2萬多，心急如焚的他二話不說就是要換，「因為時差，我是星期五晚上飛抵澳洲，星期六到醫院看他，幾個小時後，他就走了…」；見到好友最後一面，他隔天週日搭上飛機返台，趕在週一回到電台進行DJ工作，他說：「一直在計畫為這個認識了一輩子的好朋友寫一首歌，有一天一定會完成的。」

蔣卓嘉今宣布加盟索尼。（索尼音樂提供）

(中時 )