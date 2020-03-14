新冠肺炎疫情全球延燒，新北市政府今動員各局處等450人，舉辦全台首次新冠肺炎大規模抗疫演習。新北市長侯友宜建議，如果新冠肺炎確診案例超過3千人，應把退休醫護人員找回來支援，建議中央應先做好盤點跟整合。

侯友宜說，他要求衛生局作好萬全準備，尤其是線上醫護人員不足，如果確診案例超過3千人，醫護人員就絕對不夠，應把一些退休醫護人員找回來。否則，防疫物資夠，但人員不夠就很麻煩。

侯友宜指出，預防演習過程中，是從社區感染作起，從單一感染案例到多元感染案例，萬一案例急遽上升要怎麼作，他因此強調中央地方一定要合作。

武漢肺炎疫情嚴峻，新北市政府今天舉辦全國首場「武漢肺炎社區感染大規模防疫演習」，動員各局處、國軍約5百餘人次參演，中央流行疫情指揮官陳時中肯定新北市府超前部署和落實防疫作為；市長侯友宜則建議中央，為因應下一波可能的大規模社區感染疫情，中央應規劃縣市區域聯防，如北北基宜、桃竹苗、高高屏等，「做最壞的打算、最好的準備」。

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(中時電子報)