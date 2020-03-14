柯文哲評王浩宇：是民進黨的邱毅 15:012020/03/14 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 面對王浩宇不斷的爆料，柯文哲評，王浩宇是民眾黨的邱毅。（游念育攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市議員王浩宇不斷爆料民眾黨的醜聞，台北市長柯文哲今出席台北杜鵑花記者會被問到，王浩宇爆料，去年在高雄的電音趴是找金主贊助，並質疑台北市公開透民，錢是不是有進到民眾黨，民眾黨是否有實質的申報？ 柯文哲回應，民眾黨還是有許多支持者，還是有區域候選人，現在給王浩宇的評語是「民進黨的邱毅」。面對王浩宇不斷的爆料，柯文哲說，不必去拉抬他的聲勢，不要理他就好了。 (中時 ) #王浩宇 #民眾黨 #柯文哲 #民進黨 #邱毅 #桃園 #市議員 #台北市長 #爆料 #記者會 也許您會感興趣 推薦閱讀 民眾黨推薦監委、考委人選出爐 這3人雀屏中選 17:272020/03/10 政治 柯文哲反核立場變了 王浩宇炮轟：這就是柯學 20:332020/03/10 政治 小英獲史上最高票 卓榮泰：仍要面對國內議題 19:482020/03/11 政治 否認張益贍負面選舉操盤 蔡壁如立即遭打臉 18:332020/03/11 政治 蔡宜芳遭人出賣？村長爆魔鬼與「鄭文燦秘密」！ 00:192020/03/12 政治 蔡宜芳未來走向 網驚爆內部震撼消息 08:242020/03/12 政治 柯文哲民眾黨不倫戀吵不停 他：這是業力引爆！ 09:022020/03/12 政治 張益贍秀逗？王浩宇反嗆柯：是忘記還是害怕想起 23:462020/03/12 政治 一次讀完！國民黨動亂30年：從一黨獨大到分崩離析 21:002020/03/13 政治 蔡宜芳事件 羅友志解讀：最怕民眾黨崛起的黨竟是它 17:352020/03/13 政治 政治熱門新聞 蔡宜芳竟跟情夫玩真的？遭直擊眼神落寞、拖行李箱直奔… - 政治 新冠肺炎到底何時結束？他看完古書預言嚇一跳 - 政治 蔡宜芳不倫戀為何曝光？周玉蔻爆背後原因 - 政治 人氣回來了！韓國瑜化身賣魚郎 3.7萬人按讚 - 政治 唐鳳神話破滅？網怒吼：別再造神了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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