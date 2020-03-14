桃園市議員王浩宇不斷爆料民眾黨的醜聞，台北市長柯文哲今出席台北杜鵑花記者會被問到，王浩宇爆料，去年在高雄的電音趴是找金主贊助，並質疑台北市公開透民，錢是不是有進到民眾黨，民眾黨是否有實質的申報？

柯文哲回應，民眾黨還是有許多支持者，還是有區域候選人，現在給王浩宇的評語是「民進黨的邱毅」。面對王浩宇不斷的爆料，柯文哲說，不必去拉抬他的聲勢，不要理他就好了。

(中時 )