國軍在這段期間投入不少人力協助生產口罩，影響到日常勤務，甚至出現軍官必須出馬站哨的現象，讓國防部感到有些吃力，但在這個關鍵時刻，仍必須投入國軍現有的人力來協助防疫工作。

衛福部長陳時中表示，國軍支援製作口罩主要是在包裝工作，據他了解，動員的人力應該不會太多才是。如果真的影響到日常勤務，例如要動用到軍官站哨，將來會考慮把一些產能移到民間，發包給廠商處理，以免影響軍方的戰情需要。

(中時 )