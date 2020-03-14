投資詐財，小心被騙！新竹29歲張姓男子透過交友軟體認識一名女子，僅見面2次談投資，張男就信用貸款200萬元，擬投資虛擬貨幣，不過在要匯入不明帳戶前，銀行行員察覺有異，立即報警處理，經警方勸說，使張男打消念頭，阻止一場恐發生的詐騙行為。

高鐵派出所員警江旻軒、鄭詠昭12日上午巡邏至轄內富邦銀行，行員告知張姓男子在櫃台要匯款200多萬元至一指定帳戶，是透過信貸要投資虛擬貨幣，不過經行員查詢，發現該帳號所有人未成年，且與張男所說為表姊帳戶不符合，經追問後，張男改口說是朋友的，但因仍無法確認帳戶持有人身分，張男才坦承是透過交友軟體認識的網友所告知他的戶頭。

警方也詢問張男，發現張男此次投資並未與家人商量，也耐心告知這是一場典型的投資詐騙，由於張男與對方僅見面過2次，都透過line聯繫，也不清楚對方的個人訊息，投資方式則是匯到對方戶頭，再由對方投資購買虛擬貨幣。

經過警方勸說，張男也打消匯款念頭，為了避免張男再度上當，警方也勸誡他，對方可能會用其他方式再要張男去其他銀行匯款，請張男務必審慎思考，以免背負龐大債務。

警方也呼籲，若民眾遇到類似狀況，輕信聽從指示匯款，以免被詐騙，若遇有疑似詐騙情形，可撥打110或165反詐騙諮詢專線，以免荷包失血又負債。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )