自立書店老闆陳上惠的長子提到，畫面中還有一隻大老虎，雖然現在已經拆掉了，但過去還有章魚跟大象，這些回憶都記錄在老照片之中。（吳康瑋攝）

基隆市中正公園自1950年闢建至今已使用超過60年，承載幾代人的回憶。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市中正公園自1950年闢建至今已使用超過60年，各種大大小小的活動都會在中正公園舉辦。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市中正公園自1950年闢建至今已使用超過60年，其中更有一大群鴿子會在大佛旁飛舞，可謂是當地奇觀。（吳康瑋攝）

基隆市中正公園承載基隆幾代人的記憶，是孩子們童年遊戲的場所、少男少女們約會的地方、也曾是國民旅遊的熱門景點，基隆市政府透過募集照片，希望拼湊出中正公園變遷的軌跡，也期待在其中看見這座公園之所以一直存在民眾心中的原因，在基隆市區屹立百年的自立書店也提供老照片共襄更舉，盼在公園改造的過程中，將重要的元素留存於此。

自立書店老闆陳上惠的長子向媒體指出，家中二女兒提供的老照片上所描述的是三十幾年前的回憶，裡頭的小男孩及小女孩是她的姪子，時間過得很快，兩人現在都已經四十幾歲，有自己的家庭了，他提到，畫面中還有一隻大老虎，雖然現在已經拆掉了，但過去還有章魚跟大象，這些回憶都記錄在老照片之中。

基隆市中正公園過去被封為「台灣八景」之一，其中的兒童遊戲場更是自1950年闢建至今已使用超過60年，是很多老基隆人的共同回憶，但遊具老舊破損，環境缺乏整理，基隆市政府都發處計畫進行改造，並邀請民眾一起參與，不少民眾上傳自己小時候與中正公園的回憶，更有再帶自己孩子祖孫三代一同合影的照片，書店長子更指出，記憶中還有一座大砲，現在移到役政公園了，他建議市府，如果可以移回中正公園，就會找回更多老回憶，把特色通通都找回來。

市府也表示，在這一個城市中，每一個人對於中正公園的記憶，都反映了該時代精彩的城市生活，以及當時人們的日常需求。「你們青春記憶中有沒有關於公園的八卦？」市府說，透過記憶畫面的募集，希望可以重現在基隆中正公園中超越年代的重要回憶故事，持續滾對累積出公園記憶的大雪球，而 收件辦法，則是請民眾填寫表單上傳，並附上敘述文字以及照片掃描檔，如在使用表單上有任何困難，歡迎來電基隆市政府都發處來詢問。

(中時 )