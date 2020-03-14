新冠病毒全球蔓延，世界各國政要傳出確診消息層出不窮，自巴西總統發言人中鏢、巴西總統波索納洛傳確診但自發聲明檢測陰性，外界仍關注川普健康狀況，而現又傳出上周在海湖山莊與川普晚宴的巴西駐美國大使福斯特（Nestor Forster）也與另外兩名巴西參訪團成員一同確診，也讓先前一再表示不需接受檢測的川普，終於脫口說出「很可能」接受檢測。

據《華盛頓郵報》與路透社報導，川普7日在海湖山莊（Mar-A-Lago）與巴西訪團共進晚宴，但自巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的新聞秘書沃恩加藤（Fabio Wajngarten）確診後，波索納洛也傳出確診新聞，但隨後由本人否認；而與福斯特同為代表團成員的巴西總統律師庫法（Karina Kufa）、巴西參議員德拉德（Nelsinho Trad）也被檢測確診。

不過白宮醫師康利（Sean P. Conley）表示，川普因與巴西訪問團接觸很有限，只有照相與握手，如此確診的風險很低，不需要居家隔離。

即使疫情逐漸在美擴散，川普除了大型選舉造勢行程取消之外，並未減少對外行程，但近期他曾參加的多個公開場合都有傳出確診病例，如先前在美國保守派大會中傳出2名參與人士確診，當場川普與副總統彭斯皆在場，但在得知此事後，川普仍表示不需要檢測。

至於在全球政要確診新冠病毒方面，除了伊朗兩名副總統與多名高層、英衛生部長以及澳內政部長之外，目前加拿大杜魯道的妻子也確診，身體健康的杜魯道本人也正自主隔離；而波索納洛公開否認自己確診新聞，但若確診數實，則成為全球首位國家領導人確診。

(中時電子報)