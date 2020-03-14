失聯移工開毒趴，太吵被檢舉遭警逮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

阮姓越籍失聯移工他鄉遇故知，夥同3名同鄉在藏匿的桃園區中山路一間出租套房開毒趴，卻因為音樂震耳欲聾遭鄰居檢舉，警方上門一舉逮捕，不但自己被逮，也害同鄉吃上毒品官司。

桃園警察分局景福派出所13日21時許接獲民眾報案，指稱中山路某出租套房大聲播放音樂妨害安寧，員警立即前往處理，敲門表明身分，前來開門的阮姓移工一看到是警察，立馬把門關上，在警方催促下才又開門。

房內除了有24歲的阮姓移工、另有26歲陳女、28歲梁男和21歲的阮男，警方盤查發現21歲的阮男已被雇主通報失聯，眼尖的員警又發現桌脚旁有一組毒品吸食器， 隨即搜索在衣櫃查獲安非他命9小包、合計6.1公克。

4人見木已成舟，坦言由越南分別到台灣工作及依親，在台灣遇到同鄉感覺特別親切，所以相約再聚會，為助興準備毒品要吸食，沒想到警察會上門，全案依法移請偵辦。

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(中時 )