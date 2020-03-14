台北市長柯文哲（中）在杜鵑花季記者會回應，消防局報告還沒出來之前，當長官的不要去猜測。（張鎧乙攝）

台北市萬華區華西街夜市周邊，清晨發生火災，釀成6人死亡，外界質疑整棟公寓是否為違建，今台北市長柯文哲出席杜鵑花記者會，被媒體問到該公寓是否違建？北市會如何處理？

柯文哲回應，出事情沒有調查之前不要做太多揣測，要調查清楚是縱火還是有其他原因，一定會做該有的反應，消防局報告還沒出來之前，當長官的不要去猜測。

(中時 )