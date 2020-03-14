萬華火災公寓是否違建？柯：待消防局調查結果 15:192020/03/14 中時 游念育 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市萬華區華西街夜市周邊，清晨發生火災，釀成6人死亡，外界質疑整棟公寓是否為違建。（游念育攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲（中）在杜鵑花季記者會回應，消防局報告還沒出來之前，當長官的不要去猜測。（張鎧乙攝） 台北市萬華區華西街夜市周邊，清晨發生火災，釀成6人死亡，外界質疑整棟公寓是否為違建，今台北市長柯文哲出席杜鵑花記者會，被媒體問到該公寓是否違建？北市會如何處理？ 柯文哲回應，出事情沒有調查之前不要做太多揣測，要調查清楚是縱火還是有其他原因，一定會做該有的反應，消防局報告還沒出來之前，當長官的不要去猜測。 (中時 ) #違建 #調查 #公寓 #柯文哲 #火災 #萬華 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲反核立場變了 王浩宇炮轟：這就是柯學 20:332020/03/10 政治 媽爬屋簷清鴿子大便 網友一看腿軟 21:482020/03/10 日常 柯文哲愛將爆不倫 張益贍認「有違分際」 14:252020/03/11 政治 張益贍 蔡宜芳不倫戀 柯文哲繞不過的問題 17:582020/03/11 政治 柯市府鬧桃色風雲 游淑慧送柯文哲一句話 19:102020/03/11 政治 柯文哲民眾黨不倫戀吵不停 他：這是業力引爆！ 09:022020/03/12 政治 柯文哲民眾黨火速開除張益贍 網笑：切割超快 11:202020/03/12 政治 民眾黨要角陷桃色風暴 柯文哲：先錯愕才慢慢生氣 12:102020/03/12 政治 估新冠肺炎疫情 柯文哲：還要持續6個月以上 15:132020/03/14 生活 柯文哲評王浩宇：是民進黨的邱毅 15:012020/03/14 政治 生活熱門新聞 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 陳時中：美三州旅遊警示二級、其餘疫區一級 - 生活 再添3例歐洲移入 第二波疫情壓力已開始 - 生活 這2藍委又搞事 宅神：我都想替江啟臣哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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