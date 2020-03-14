中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，昨(13)日國內新增444例COVID-19(新冠肺炎)相關通報，截至目前累計1萬6530例(含1萬6059例排除)，其中53例確診(今日新增案51至53)，分別為本土27例及境外移入26例。有關第2批武漢包機返台361人目前健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮官陳時中表示，有關曾來台之澳洲確診個案之接觸者共418人(146人需居家隔離)，共採檢51人，其中50人為陰性、1人檢驗中。案34群聚接觸者共455人，共採檢407人，其中8人陽性(案35至38及案41、42、45、46)、399人陰性。

指揮中心指出，全球累計142,155例確診，分布於125個國家/地區；病例數以中國大陸80,824例、義大利1萬7660例、伊朗1萬1364例、韓國7979例及西班牙4,231例為多；病例中5386例死亡，以中國大陸3189例、義大利1266例、伊朗514例、西班牙120例及法國79例為多。

(中時 )